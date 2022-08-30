Все пишут про отключение блокировки рекламы в Google Chrome. Это неправда

В конце августа многие СМИ начали сообщать о том, что из Google Chrome пропадут все блокировщики рекламы. Всё дело в том, что браузер совсем скоро перейдёт на программный интерфейс Manifest Version 3, в то время как программы вроде AdBlock работают на второй версии.

Пользователи Сети тут же начали бить тревогу: совсем скоро мы останемся без любимых блокировщиков надоедливой рекламы! На самом деле проблема далеко не настолько критичная, какой кажется на первый взгляд. Создатели того же AdGuard уже начали переписывать код своей программы для того, чтобы она работала на Manifest Version 3. Скоро за ними наверняка подтянутся и остальные.

Так что после перехода на новую версию программного интерфейса в январе 2023 года надолго без блокировщиков рекламы пользователи точно не останутся. Первые версии обновлённых расширений наверняка появятся спустя несколько часов после крупного апдейта Google Chrome.