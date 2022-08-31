Сын главы Amazon попросил отца «не облажаться» с сериалом по «Властелину колец»

Предприниматель и глава компании Amazon Джефф Безос посетил премьеру сериала «Властелин колец: Кольца власти». На мероприятии он рассказал, что его сын лично попросил «не облажаться» с этим шоу.
Мой ребёнок — большой поклонник творчества Толкина. После того как стало известно о начале создания шоу по вселенной «Властелина колец» от Amazon, он подошёл ко мне, посмотрел мне в глаза и сказал: «Папа, пожалуйста, не облажайся».
Безос отметил, что любовь к творчеству Джона Р. Р. Толкина ему привил дедушка, а он, в свою очередь, передал эстафету любви ко вселенным великого писателя своим детям. Один из его сыновей настолько сильно погрузился в эти миры, что стал в них настоящим специалистом, он и попросил отца отнестись к сериалу максимально серьёзно.
На премьере Безос поблагодарил шоураннеров проекта и Патрика МакКея и Джей Ди Пейна, а также потомков Толкина. Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. В этот день зрителям покажут два эпизода шоу.
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