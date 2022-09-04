Новая Forza Motorsport задерёт планку для гонок, считает глава студий Xbox

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути недавно оценил новую Forza Motorsport, сделав для себя вывод, что восьмая часть сильно поднимает планку качества для гоночных симуляторов.

Это потрясающе. Игра поднимет высокую планку того, какими могут быть симуляторы и соревновательные гоночные игры.

Бути знает, о чём говорит — ранее он принимал участие в разработке гоночных игр. Он отметил, что сейчас в индустрии доступны важные «научно-фантастические» технологии вроде трассировки лучей. Но подход к созданию и развитию игрового процесса изменился не сильно — проектирование трасс, физику автомобилей и другие подобные составляющие делают так же, как и много лет назад.

Большая часть процесса, связанного с тем, как устроена трасса, как команды работают с покрытием трассы и автомобилями — всё это осталось прежним.

Точную дату релиза новой Forza Motorosport студия Turn 10 пока не объявляла. Издатель обещает выпустить гоночный симулятор весной 2023 года. Он будет доступен на ПК, консолях Xbox Series и пополнит библиотеку Xbox Game Pass в день премьеры.