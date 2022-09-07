Для Cyberpunk 2077 официально выпустят только одно дополнение

Вчера CD Projekt RED показала для Cyberpunk 2077 сюжетное дополнение Phantom Liberty. Несмотря на различные заявления о том, что расширений будет два, в итоге DLC будет лишь одно.

Об этом рассказала сама CD Projekt RED в комментариях под видео дополнения. Компания отметила, что никаких дополнений, кроме Phantom Liberty, для ролевого экшена не выйдет. После этого стоит ждать лишь небольшие патчи, улучшающие производительность и влияющие на другие, более мелкие элементы.

Местом действия дополнения станет новый район Найт-Сити, а Киану Ривз вновь сыграет Джонни Сильверхенда. С другими деталями можно ознакомиться в нашем материале ниже.

Новость по теме Киану Ривз, новый район и сюжет: анонс Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Релиз дополнения Phantom Liberty состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One расширение не выйдет.