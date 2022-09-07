Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Cyberpunk 2077 официально выпустят только одно дополнение

Для Cyberpunk 2077 официально выпустят только одно дополнение
Комментарии

Вчера CD Projekt RED показала для Cyberpunk 2077 сюжетное дополнение Phantom Liberty. Несмотря на различные заявления о том, что расширений будет два, в итоге DLC будет лишь одно.

Об этом рассказала сама CD Projekt RED в комментариях под видео дополнения. Компания отметила, что никаких дополнений, кроме Phantom Liberty, для ролевого экшена не выйдет. После этого стоит ждать лишь небольшие патчи, улучшающие производительность и влияющие на другие, более мелкие элементы.

Местом действия дополнения станет новый район Найт-Сити, а Киану Ривз вновь сыграет Джонни Сильверхенда. С другими деталями можно ознакомиться в нашем материале ниже.

Новость по теме
Киану Ривз, новый район и сюжет: анонс Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Релиз дополнения Phantom Liberty состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One расширение не выйдет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022