Для Cyberpunk 2077 официально выпустят только одно дополнение

Вчера CD Projekt RED показала для Cyberpunk 2077 сюжетное дополнение Phantom Liberty. Несмотря на различные заявления о том, что расширений будет два, в итоге DLC будет лишь одно.
Об этом рассказала сама CD Projekt RED в комментариях под видео дополнения. Компания отметила, что никаких дополнений, кроме Phantom Liberty, для ролевого экшена не выйдет. После этого стоит ждать лишь небольшие патчи, улучшающие производительность и влияющие на другие, более мелкие элементы.
Местом действия дополнения станет новый район Найт-Сити, а Киану Ривз вновь сыграет Джонни Сильверхенда. С другими деталями можно ознакомиться в нашем материале ниже.
Релиз дополнения Phantom Liberty состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One расширение не выйдет.
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