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LEGO представила очень дорогой бюст Чёрной пантеры

LEGO представила очень дорогой бюст Чёрной пантеры
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LEGO презентовала новый набор — бюст Чёрной пантеры почти в натуральную величину. Его продажи стартуют на официальном сайте компании 1 октября. За бюст просят $ 350 (примерно 21 тыс. рублей).

Высота блочного шлема легендарного Т'Чаллы почти 50 сантиметров, а ширина — 41 сантиметр. У бюста есть руки и пальцы — они гнутся, поэтому их можно зафиксировать в любом положении, в том числе в скрещённой форме «Ваканда навсегда». У набора также есть съёмное ожерелье из условных зубов пантеры.

Набор состоит из 2961 детали и предназначен для лиц старше 18 лет.

Мировая премьера супергеройского блокбастера «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» состоится 9 ноября. Российские кинотеатры, скорее всего, фильм обойдёт стороной.

По сюжету после смерти короля Т'Чаллы королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Милаж будут защищать Ваканду от захватчиков извне.

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