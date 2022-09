Uncharted выйдет на ПК уже 19 октября

В магазине Epic Games Store появились детали предварительного заказа Uncharted: Legacy of Thieves Collection — сборника, куда входят Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy. Его релиз наконец-то случится 19 октября.

Оформившие предзаказ в EGS получат бонус для Fortnite — глайдер в виде самолёта Салли.

Вдобавок на странице магазина опубликовали и системные требования игр.

Для 720р при 30 FPS на средней графике

Процессор — Intel Core i5-4430 или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта — GTX 960 или R9 290X

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 126 ГБ (желательно на SSD).

Для 1080р при 30 FPS на высокой графике

Процессор — Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта — GTX 1060 или RX 570

Оперативная память — 16 ГБ.

Место на диске — 126 ГБ (только на SSD).

Ещё до конца года Sony планирует на ПК выпуск ремейка The Last of Us и «Человека-паука: Майлз Моралес».