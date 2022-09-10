Летом 2024 года выйдет продолжение «Головоломки»

На ивенте D23 анонсировали сиквел успешного мультфильма «Головоломка». Главным героем продолжения вновь станут Райли и знакомые зрителям эмоции девочки. Она подросла и стала подростком — теперь эмоции будут действовать в голове героини по-другому. Возможно, появятся и новые чувства.
Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.
Вторая «Головоломка» должна выйти летом 2024 года — через девять лет после премьеры первой части.
Первая «Головоломка» вышла в прокат в 2015 году и стала хитом. Сборы мультфильма составили $ 857 млн.
На D23 также презентовали дебютный тизер-трейлер «Русалочки», главную роль в фильме исполнила темнокожая актриса Хэлли Бейли.
- 10 сентября 2022
-
19:44
-
17:46
-
17:05
-
16:30
-
15:34
-
15:33
-
14:59
-
14:16
-
14:09
-
13:36
-
13:24
-
12:57
-
12:29
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21