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Летом 2024 года выйдет продолжение «Головоломки»

Летом 2024 года выйдет продолжение «Головоломки»
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На ивенте D23 анонсировали сиквел успешного мультфильма «Головоломка». Главным героем продолжения вновь станут Райли и знакомые зрителям эмоции девочки. Она подросла и стала подростком — теперь эмоции будут действовать в голове героини по-другому. Возможно, появятся и новые чувства.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который ранее приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части.

Вторая «Головоломка» должна выйти летом 2024 года — через девять лет после премьеры первой части.

Первая «Головоломка» вышла в прокат в 2015 году и стала хитом. Сборы мультфильма составили $ 857 млн.

На D23 также презентовали дебютный тизер-трейлер «Русалочки», главную роль в фильме исполнила темнокожая актриса Хэлли Бейли.

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