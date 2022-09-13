Дэдпул в «Очень странных делах»? Кроссовер всерьёз обсуждают
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Недавно журналист издания Variety пообщался с Шоном Леви — продюсером и режиссёром «Очень странных дел». В данный момент Леви числится и постановщиком третьего «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом.
Журналист узнал у Леви о развитии вселенной «Очень странных дел» и развитии киновселенной Marvel. По словам Леви, он много общается с главой Marvel Studios Кевином Файги и успешно применяет все навыки и знания в сериале Netflix.
Да, мы создаём кинематографическую вселенную «Очень странных дел», и теперь, когда я провожу время с Кевином Файги, я многое узнаю о том, как управлять большой вселенной.
Также Леви обмолвился, что он с Райаном Рейнольдсом уже обсуждал идею кроссовера между Дэдпулом и «Очень странными делами». Такая идея ещё есть.
Как ни странно, Райан и я пытались понять, как вообще мы могли бы сделать кроссовер между Дэдпулом и «Очень странными делами». Мы ещё ни к чему не пришли, но идеи есть.
Пятый сезон «Очень странных дел» уже в разработке, как и триквел «Дэдпула», который станет частью киновселенной Marvel, при этом сохранив взрослый рейтинг.
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