Злой Тор, Фрея, Кратос и бог Тюр на свежих скриншотах God of War Ragnarok
Поделиться
На вчерашнем выпуске State of Play разработчики God of War Ragnarok показали мощный сюжетный трейлер проекта с главными героями и некоторыми эпическими моментами, а в блоге PlayStation появились качественные скриншоты экшена.
На скриншотах можно увидеть противостояние Тора и Кратоса, Фрею, Атрея, некоторых противников и скандинавского бога войны Тюра, который будет помогать Кратосу в его пути.
God of War Ragnarok продолжит событие оригинальной God of War 2018 года. В этот раз герои столкнутся со скандинавским концом света, Рагнарёком. Они должны будут его остановить и столкнуться с другими, более могущественными богами, чем в первой части.
Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
09:51
-
09:29
-
04:00
-
02:28
-
01:03
-
00:40
- 13 сентября 2022
-
23:23
-
21:02
-
20:25
-
20:17
-
18:53
-
18:20
-
18:08
-
17:59
-
16:59
-
16:29
-
16:09
-
15:54
-
15:54
-
15:28
-
14:56
-
14:33
-
14:05
-
13:28
-
12:58
-
12:19
-
11:32
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
09:53
-
09:29
-
01:09
- 12 сентября 2022
-
21:36
-
21:32
Партнерский контент