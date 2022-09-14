Злой Тор, Фрея, Кратос и бог Тюр на свежих скриншотах God of War Ragnarok

На вчерашнем выпуске State of Play разработчики God of War Ragnarok показали мощный сюжетный трейлер проекта с главными героями и некоторыми эпическими моментами, а в блоге PlayStation появились качественные скриншоты экшена.

На скриншотах можно увидеть противостояние Тора и Кратоса, Фрею, Атрея, некоторых противников и скандинавского бога войны Тюра, который будет помогать Кратосу в его пути.

Новость по теме Крутой трейлер God of War Ragnarok и другие сильные анонсы State of Play

God of War Ragnarok продолжит событие оригинальной God of War 2018 года. В этот раз герои столкнутся со скандинавским концом света, Рагнарёком. Они должны будут его остановить и столкнуться с другими, более могущественными богами, чем в первой части.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5.