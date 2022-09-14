Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Началась предзагрузка беты Call of Duty: Modern Warfare 2

Началась предзагрузка беты Call of Duty: Modern Warfare 2
Комментарии

Предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 на PlayStation уже могут начать предварительную загрузку клиента для скорого тестирования шутера. Бета занимает около 28 ГБ.

Тест начнётся через 48 часов, 15 сентября. Всего будет четыре этапа.

Расписание тестирования

  • 16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
  • 18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
  • 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
  • 24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время теста игроки смогут заработать до 10 наград, которые дадут использовать как во время беты, так и разблокируют в полной версии в момент выхода в конце октября.

Новость по теме
Игроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше, 20-го числа. Вдобавок в середине ноября ожидается запуск Call of Duty: Warzone 2.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022