Началась предзагрузка беты Call of Duty: Modern Warfare 2

Предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 на PlayStation уже могут начать предварительную загрузку клиента для скорого тестирования шутера. Бета занимает около 28 ГБ.

Тест начнётся через 48 часов, 15 сентября. Всего будет четыре этапа.

Расписание тестирования

16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5

18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5

22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation

24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.

Во время теста игроки смогут заработать до 10 наград, которые дадут использовать как во время беты, так и разблокируют в полной версии в момент выхода в конце октября.

Новость по теме Игроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше, 20-го числа. Вдобавок в середине ноября ожидается запуск Call of Duty: Warzone 2.