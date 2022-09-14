Началась предзагрузка беты Call of Duty: Modern Warfare 2
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Предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 на PlayStation уже могут начать предварительную загрузку клиента для скорого тестирования шутера. Бета занимает около 28 ГБ.
Тест начнётся через 48 часов, 15 сентября. Всего будет четыре этапа.
Расписание тестирования
- 16–17 сентября — для предзаказавших игру на PS4 и PS5
- 18–20 сентября — для всех владельцев PS4 и PS5
- 22–23 сентября — для предзаказавших на Xbox и ПК и для всех на PlayStation
- 24–26 сентября — для всех на ПК, Xbox и PlayStation.
Во время теста игроки смогут заработать до 10 наград, которые дадут использовать как во время беты, так и разблокируют в полной версии в момент выхода в конце октября.
Новость по темеИгроки беты Call of Duty: Modern Warfare 2 смогут получить до 10 наград, включая скин
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, но предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше, 20-го числа. Вдобавок в середине ноября ожидается запуск Call of Duty: Warzone 2.
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