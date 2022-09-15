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Показ Modern Warfare 2, Warzone 2, Warzone Mobile — смотреть онлайн

Презентация Call of Duty Next: где смотреть и что покажут
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Через несколько часов, 15 сентября в 19:30 мск, Activision начнёт масштабную презентацию Call of Duty Next — это большой шоукейс, посвящённый будущему бренда Call of Duty.

В первую очередь фанатов ждут первые подробности сетевого режима Modern Warfare 2, королевской битвы Warzone 2.0, таинственной DMZ (аналог Escape from Tarkov) и мобильного батл-рояля Warzone Mobile. До сих пор Infinity Ward не рассказывала практически ничего про онлайн-режимы.

Мы будем вести прямую трансляцию в отдельной заметке!

Прямой эфир Call of Duty Next

Начало в 19:30 мск.

Вдобавок разработчики должны рассказать подробности стартующей завтра беты Modern Warfare 2. Предзаказавшие на PlayStation уже начали предзагрузку клиента для теста, а ночью разработчики представили первые детали оружейника.

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