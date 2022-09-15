В Epic Games Store раздают сразу две игры. В следующий раз подарят ARK: Survival Evolved
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Наступил очередной четверг — это значит, что в Epic Games Store началась новая раздача. Сегодня в магазине можно забрать сразу две игры:
- Spirit of the North — одиночная приключенческая игра о милом лисе, вдохновлённая захватывающими и загадочными пейзажами Исландии. Путешествуя по миру игры, пользователи узнают больше о земле, оставшейся в руинах.
- The Captain — 2D-приключение, рассказывающее о космическом путешествии через всю галактику. По ходу прохождения игроки столкнутся с действительно сложными решениями и смогут посетить ранее неизведанные человеком места.
Оба проекта можно забрать до 22 сентября, 18:00 мск.
На следующей недели игроков вновь ждёт раздача ARK: Survival Evolved — выживача в суровом мире динозавров. Кроме того, игроков порадуют и тактическим ролевым экшеном Gloomhaven.
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