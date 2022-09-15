Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store раздают сразу две игры. В следующий раз подарят ARK: Survival Evolved

В Epic Games Store раздают сразу две игры. В следующий раз подарят ARK: Survival Evolved
Комментарии

Наступил очередной четверг — это значит, что в Epic Games Store началась новая раздача. Сегодня в магазине можно забрать сразу две игры:

  • Spirit of the North — одиночная приключенческая игра о милом лисе, вдохновлённая захватывающими и загадочными пейзажами Исландии. Путешествуя по миру игры, пользователи узнают больше о земле, оставшейся в руинах.
  • The Captain — 2D-приключение, рассказывающее о космическом путешествии через всю галактику. По ходу прохождения игроки столкнутся с действительно сложными решениями и смогут посетить ранее неизведанные человеком места.

Оба проекта можно забрать до 22 сентября, 18:00 мск.

На следующей недели игроков вновь ждёт раздача ARK: Survival Evolved — выживача в суровом мире динозавров. Кроме того, игроков порадуют и тактическим ролевым экшеном Gloomhaven.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022