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Zoom перестал работать во всём мире

Zoom перестал работать во всём мире
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Zoom сегодня перестал работать во всём мире. Пользователи не могут общаться друг с другом через приложение и запускать онлайн-конференции на несколько человек. При включении Zoom пишет «Произошла ошибка», а на сайте компании высвечивается надпись 502 Gateway Error.

При этом некоторые частные учётные записи Zoom всё ещё могут подключаться к сервису, но корпоративные и школьные до сих пор выдают ошибку и не работают. Администрация сервиса пока не сообщила, когда они починят приложение.

Мы выявили проблему и продолжаем расследование. Мы будем предоставлять обновления по мере их поступления.

В последний раз серьёзный сбой в работе Zoom наблюдался в 2020 году — пользователи в течение двух часов не могли подключиться к совещаниям, вебинарам и другим активностям. Тогда компания оперативно исправила ошибку, и видеозвонки снова заработали.

Работа Zoom начала возобновляться с 18:50 мск.
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