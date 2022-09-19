Дополнение для Resident Evil Village завершит историю семьи Итана Уинтерса

Уже в конце октября состоится релиз золотого издания Resident Evil Village, в состав которого войдёт крупное дополнение Shadows of Rose, которое посвящено дочери Итана Уинтерса — протагониста седьмой и восьмой Resident Evil.
В DLC предстоит играть за Розмари Уинтерс. Недавно разработчики дали интервью изданию IGN и рассказали, что Shadows of Rose завершит историю семьи Уинтерс. Это будет настоящий финал, а вот что будет, к примеру, в Resident Evil 9, сказать никто не может.
Очевидно, что в новой части франшизы уже не будет семьи Уинтерс, а авторы захотят рассказать новые истории, связанные с другими персонажами.
Релиз золотого издания Resident Evil Village состоится 28 октября, в его состав войдёт дополнение Shadows of Rose, а ещё расширение можно будет купить отдельно.
- 19 сентября 2022
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
01:17
- 18 сентября 2022
-
23:48
-
20:15
-
20:10
-
19:50
-
18:59
-
18:17
-
17:32
-
17:09
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:52
-
14:10
-
13:34
-
12:33
-
01:30
-
01:13
- 17 сентября 2022
-
18:54
-
17:52
-
17:04
-
16:40
-
16:38
-
16:23
-
15:47
-
15:42
-
14:45
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57