Килиан Мбаппе недоволен своим рейтингом в FIFA 23

Популярный видеоблогер под ником Laca выпустил ролик, в котором показал реакцию множества футболистов на свой рейтинг в FIFA 23. Центральным событием видео стали, безусловно, характеристики Килиана Мбаппе, которые нападающий «ПСЖ» оценил по достоинству. Футболист получил рейтинг 91 и стал, пожалуй, самым универсальным игроком в FIFA 23.

Однако Килиана смутил его рейтинг защиты — всего лишь 36. По словам нападающего, в реальной жизни он обороняется намного лучше и чаще, а не уходит куда-то в сторонку «попить кофе».

Отличные характеристики, но у меня есть вопрос. Знаю, что я не лучший защитник, но всего лишь 36 защиты? Такое ощущение, будто я вообще никогда не обороняюсь, как будто я отошёл выпить чашечку кофе. Я же часто прессингую!

Ведущий и футболист сошлись на том, что показатель защиты в 64 куда лучше бы отразил его игру в оборонительном плане. Следует отметить, что EA Sports очень редко награждает нападающих высокими защитными характеристиками, так что это может быть частью игрового баланса. Иначе тот же Мбаппе был бы уж слишком универсальным футболистом.

FIFA 23 поступит в продажу уже совсем скоро — 30 сентября. Обладатели максимального издания смогут поиграть на три дня раньше, 27 сентября.