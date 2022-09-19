В «Человека-паука» теперь можно сыграть с видом от первого лица

Пожалуй, главной мечтой многих фанатов Человека-паука всегда была игра про супергероя от первого лица. Кто из нас не мечтал полетать по Нью-Йорку и насладиться видами прямо из глаз Паучка? Энтузиаст jedijosh920 представил модификацию Realistic First Person для ПК-версии, которая меняет вид с третьего лица на первое.
К сожалению, работу пока трудно назвать оконченной: даже во время просмотра видео ощущается дискомфорт в области вестибулярного аппарата. Автору ещё предстоит переделать некоторые визуальные эффекты, чтобы они не трясли камеру с такой силой. Скачать мод можно в Discord-сервере разработчика.
Это далеко не первая модификация для ПК-версии «Человека-паука». Ранее энтузиасты возвращали оригинальное лицо Питера Паркера и даже добавили советского супергероя.
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