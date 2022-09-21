Источник: Каратель вернётся в Marvel в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Каратель, кажется, один из самых ожидаемых и любимых персонажей у фанатов проектов Marvel Studios. У персонажа есть отдельный сериал от Netflix, однако его уже давно не было видно в фильмах и сериалах.

Это вскоре может измениться, поскольку инсайдеры KC Walsh and Чарльз Мёрфи сообщили о том, что Джон Бернтал вернётся к роли Карателя в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». Он выйдет в 2024 году, и именно на этот год ранее возвращение Бернтала предрекал другой инсайдер под ником MyTimeToShineHello.

Также отмечают, что «Сорвиголова: Рождённый заново» должен как бы заново ввести персонажей из сериалов Netflix в проекты Marvel, а одной из кандидаток называли Кристен Риттер с ролью Джессики Джонс. Однако у Риттер плотное расписание, поэтому она может не появиться в шоу, а вот с Бернталом проблем быть не должно.

Похоже, Каратель действительно появится в новом шоу про Сорвиголову, однако официально об этом пока ничего неизвестно.