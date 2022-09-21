NVIDIA протестировала работу «Человека-паука» и Overwatch 2 на видеокартах RTX 4000
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NVIDIA выпустила два ролика, в которых показана работа видеокарт серии RTX 4000 на примере двух игр — «Человек-паук» и Overwatch 2.
Первый ролик демонстрирует, насколько увеличивается производительность в ремастере «Человека-паука» с помощью технологии DLSS 3. Судя по ролику, количество кадров в секунду с включённой системой увеличивается в среднем на 100.
А Overwatch 2 протестировали на карте RTX 4090, запустив шутер в разрешении 1440p. Максимальное количество кадров достигло отметки 500, а средний показатель fps держится на 360. При этом многие комментаторы под роликом отметили, что игра спокойно выдаёт высокий fps и на старых ПК.
Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября, а выход RTX 4080 ожидается в ноябре.
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