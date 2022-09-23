В Сеть утёк трейлер второго сезона «Локи»

Пока Marvel Studios и Disney не торопятся выкладывать трейлер второго сезона сериала «Локи», за них это сделали фанаты, слившие в сеть ролик, который показывали на D23 Expo. Возможно, Marvel будет устранять утечку, но пока ролик в свободном доступе.

В видео можно увидеть знакомых героев. Хоть качество ролика оставляет желать лучшего, у нас пока есть хоть какой-то взгляд на второй сезон шоу.

«Локи» считается одним из самых успешных сериалов Marvel Studios как в плане отзывов, так и в плане просмотров на сервисе Disney+.

Роль Локи вновь исполнит Том Хиддлстон. С ним также сыграют Гугу Мбата-Роу, Оуэн Уилсон и София Ди Мартино. Премьера второго сезона «Локи» состоится летом 2023 года в сервисе Disney+. Сюжетно он продолжит первый сезон и покажет бога коварства и лжи с новых сторон.