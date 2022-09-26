Новые показы «Аватара» собирают большие деньги. Сиквел явно ждёт огромный успех!
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На прошлых выходных по всему миру стартовал повторный показ «Аватара» Джеймса Кэмерона. Отреставрированная лента собрала $ 10 млн в США и около $ 30,5 млн в общем прокате — и это практически без какой-либо рекламы.
Как отмечают аналитики, подобные сборы в очередной раз подчёркивают, что грядущая вторая часть будет невероятно успешной. Зрители ждут продолжения уже 13 лет — и совсем скоро они его получат. Судя по всему, в успехе «Аватара 2» эксперты уверены куда больше, чем сам Кэмерон. Он на днях заявил, что со сборами может произойти всё что угодно.
Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 14 декабря 2022 года. Помимо сиквела, Джеймс Кэмерон также работает ещё над тремя продолжениями, которые будут выходить каждые два года.
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