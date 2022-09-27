Главе Ubisoft пришлось объяснять своё высказывание про токсичность в игровой индустрии

Недавно глава Ubisoft Ив Гиймо не очень удачно высказался на тему токсичности в игровой индустрии. Он отметил, что так или иначе нужны разногласия, поскольку так можно добиться существенного результата. Эту фразу приняли особенно негативно, зная горький опыт Ubisoft со скандалами.

По словам Гиймо, разрабатывать игры непросто, однако в итоге это может привести к успеху. Также Гиймо напомнил про сложность разработки тайтлов.

Создать видеоигру непросто. Время от времени возникают некие разногласия, создающие напряжение. Необходимо внедрить методы, гарантирующие, что каждому удастся найти своё место. Чтобы разрабатывать игры, нужно немного разногласий, потому что каждый должен донести свою мысль. Это работа, которая приносит много наград, когда вы добиваетесь успеха, но это сложно.

Людям настолько сильно не понравились слова Гиймо, что главе Ubisoft пришлось отдельно пояснять изданию PC Gamer, что он хотел сказать под словом «разногласия».

Когда я говорил о том, что иногда возникают разногласия, я имел в виду творческое напряжение, которое является обычным и жизненно важным в компаниях, таких как наша, где у людей есть свобода оспаривать идеи и вести горячие, но здоровые дебаты.

Наконец, Ив Гиймо отметил, что за последние годы Ubisoft совершила значительный скачок в развитии и решении подобных проблем. Для компании на первом месте всегда остаётся состояние сотрудников.