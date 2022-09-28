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Для Genshin Impact вышло обновление 3.1 с новыми героями и локацией

Для Genshin Impact вышло обновление 3.1 с новыми героями и локацией
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Авторы Genshin Impact из студии miHoYo выпустили для игры обновление 3.1. Оно уже доступно для скачивания на всех платформах, на которых есть игра.

Вместе с апдейтом в проекте появилось три новых персонажа: пятизвёздочный герой с копьём по имени Сайно, четырёхзвёздочная героиня Кандакия, которая тоже орудует копьём, и пятизвёздочная мечница Нила. Ещё Genshin Impact получила новую локацию — пустыню Сумеру, где располагаются механизмы и деревня.

Конечно, ещё игра пополнилась новыми боссами, существами, сюжетными миссиями, наградами и многим другим. Ранее разработчики выпускали несколько трейлеров про новых персонажей, их можно посмотреть в сети.

Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.

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