Анонс «Дэдпула 3» с Росомахой привёл в восторг фанатов
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Вчера стало известно о возвращении Хью Джекмана к культовой роли Росомахи. Актёр вновь воплотит образ самого известного мутанта в третьей части «Дэдпула». Анонс сильно понравился фанатам. Настолько, что показатели действительно внушительные.
Так, анонс на YouTube собрал свыше 545 тыс. лайков, а количество просмотров перевалило за 5,4 млн. Сам ролик находится на 17-м месте в трендах площадки.
Внушительные цифры и на других платформах. В «Твиттере» видео собрало более 29 млн просмотров и 1,1 млн лайков, а количество ретвитов перевалило за 245 тыс. В TikTok дела тоже обстоят хорошо: более 11 млн просмотров и 2,5 млн лайков.
Сам анонс
«Дэдпул 3» выйдет 6 сентября 2024 года. Роль самого Дэдпула сыграет Райан Рейнольдс, а Хью Джекман воплотит образ Росомахи.
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