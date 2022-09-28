Анонс «Дэдпула 3» с Росомахой привёл в восторг фанатов

Вчера стало известно о возвращении Хью Джекмана к культовой роли Росомахи. Актёр вновь воплотит образ самого известного мутанта в третьей части «Дэдпула». Анонс сильно понравился фанатам. Настолько, что показатели действительно внушительные.

Так, анонс на YouTube собрал свыше 545 тыс. лайков, а количество просмотров перевалило за 5,4 млн. Сам ролик находится на 17-м месте в трендах площадки.

Внушительные цифры и на других платформах. В «Твиттере» видео собрало более 29 млн просмотров и 1,1 млн лайков, а количество ретвитов перевалило за 245 тыс. В TikTok дела тоже обстоят хорошо: более 11 млн просмотров и 2,5 млн лайков.

Сам анонс

«Дэдпул 3» выйдет 6 сентября 2024 года. Роль самого Дэдпула сыграет Райан Рейнольдс, а Хью Джекман воплотит образ Росомахи.