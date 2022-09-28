YouTube остаётся в России
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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что YouTube в России в ближайшее время блокировать не будут.
В августе топ-менеджеры Google удивлялись тому, что YouTube в России всё ещё не заблокирован. Ранее руководство сервиса удалило ряд российских государственных каналов, после чего оно ожидало моментальную блокировку на территории РФ. Но этого так и не произошло, однако корпорация получила несколько штрафов за отказ от удаления запрещённого контента.
Шадаев в июне заявлял, что YouTube продолжает лидировать по трафику мобильного интернета. По его словам, на долю видеохостинга приходятся 18% трафика операторов «большой четвёрки». В то же время стало известно, что сервис стал второй по популярности соцсетью в России.
Новость по темеРекомендации YouTube игнорируют вкусы пользователей
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