YouTube остаётся в России

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что YouTube в России в ближайшее время блокировать не будут.

В августе топ-менеджеры Google удивлялись тому, что YouTube в России всё ещё не заблокирован. Ранее руководство сервиса удалило ряд российских государственных каналов, после чего оно ожидало моментальную блокировку на территории РФ. Но этого так и не произошло, однако корпорация получила несколько штрафов за отказ от удаления запрещённого контента.

Шадаев в июне заявлял, что YouTube продолжает лидировать по трафику мобильного интернета. По его словам, на долю видеохостинга приходятся 18% трафика операторов «большой четвёрки». В то же время стало известно, что сервис стал второй по популярности соцсетью в России.