«Войны в доспехах». Сериал про лучшего друга Железного человека переделают в фильм

Marvel решила не делать сериал про Воителя, лучшего друга Тони Старка в киновселенной, вместо этого переделав проект в полнометражный фильм. Весь творческий состав шоу остался на месте, а Дон Чидл вернётся к роли Джеймса «Роуди» Роудса.
По данным источников THR, в Disney хотели рассказать выбранную историю «правильно», поэтому шоу уже несколько раз откладывали. Недавно стало понятно, что сюжет куда лучше ложится на фильм, нежели шесть эпизодов сериала.
«Войны в доспехах» (Armor Wars) анонсировали в 2020 году без точной даты выхода. С того времени о проекте было мало новостей. Сейчас съёмки планируют начать в ближайшие несколько месяцев, но смена формата может отложить производство в очередной раз.
Следующее появление Воителя ожидается в начале 2023 года, когда выйдет сериал «Секретное вторжение».
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