В дополнении Dragonflight для World of Warcraft можно будет сыграть в квиддич

В сети обратили внимание на то, что в масштабном дополнении Dragonflight для World of Warcraft будет своеобразный аналог квиддича из «Гарри Поттера» — только, конечно, с драконами.

Вместе с новой локацией в виде Драконьих островов в игре также появятся различные задания. Их можно будет выполнять как в обычном режиме, так и верхом на драконе. Одним из таких заданий станет Talon Toss: Shooting. Его суть — сидящему верхом на драконе игроку нужно подбирать светящиеся сферы и забрасывать их в кольца на волшебном поле.

Как это всё будет выглядеть, можно посмотреть на скриншотах и видеоролике ниже. До боли напоминает знакомую всем спортивную игру из «Гарри Поттера», не так ли?

Релиз расширения Dragonflight состоится 28 ноября 2022 года.