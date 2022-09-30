Вышел первый трейлер сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Вышел дебютный трейлер «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» — это хоррор-сериал от Netflix, который выйдет в онлайн-кинотеатре 25 октября.
В первом сезоне шоу всего восемь серий, каждая расскажет отдельную пугающую историю. Проект вдохновлён творчеством и уникальным стилем оскароносного режиссёра Гильермо дель Торо, который прославился благодаря картинам «Лабиринт фавна» и «Форма воды», многие игроки знают его по яркой роли в игре Death Stranding Хидео Кодзимы.
Дель Торо выступил исполнительным продюсером и сценаристом шоу. А режиссёрами числятся Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Дженнифер Кент («Бабадук»), Винченцо Натали («Куб»), Панос Косматос («Мэнди»), Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью домой») и другие. В антологии сыграли Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Каратель») и другие актёры.
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