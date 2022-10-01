Ubisoft, Bungie и IO Interactive не бросят своих игроков со Stadia

Платформа Stadia закроется 18 января 2023 года. Google пообещала возместить все финансовые затраты пользователей на оборудование и игры. Ubisoft, в свою очередь, решила не лишать подписчиков игр, а подарить им ПК-версии ранее купленных в облачном сервисе тайтлов.

Мы работаем над переносом игр, которыми вы владеете на Stadia, на ПК через Ubisoft Connect. Мы предоставим больше информации немного позже.

Те, кто купил игры Ubisoft в Stadia, смогут снова играть в них на ПК в будущем. При этом неясно, будет ли возможность перенести сохранённый прогресс.

Помимо Ubisoft, своих игроков не бросают разработчики из IO Interactive и Bungie. Авторы Hitman и Destiny тоже прорабатывают вопрос, связанный с переносом их купленного контента и прогресса из Stadia на ПК.

Вероятно, это решение подойдёт не всем. Некоторые пользователи покупали игры на облачной платформе потому, что у них слабый ПК.