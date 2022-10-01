Ubisoft, Bungie и IO Interactive не бросят своих игроков со Stadia
Поделиться
Платформа Stadia закроется 18 января 2023 года. Google пообещала возместить все финансовые затраты пользователей на оборудование и игры. Ubisoft, в свою очередь, решила не лишать подписчиков игр, а подарить им ПК-версии ранее купленных в облачном сервисе тайтлов.
Мы работаем над переносом игр, которыми вы владеете на Stadia, на ПК через Ubisoft Connect. Мы предоставим больше информации немного позже.
Те, кто купил игры Ubisoft в Stadia, смогут снова играть в них на ПК в будущем. При этом неясно, будет ли возможность перенести сохранённый прогресс.
Помимо Ubisoft, своих игроков не бросают разработчики из IO Interactive и Bungie. Авторы Hitman и Destiny тоже прорабатывают вопрос, связанный с переносом их купленного контента и прогресса из Stadia на ПК.
Вероятно, это решение подойдёт не всем. Некоторые пользователи покупали игры на облачной платформе потому, что у них слабый ПК.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
14:51
-
14:04
-
13:22
-
12:44
-
00:30
- 30 сентября 2022
-
21:58
-
21:02
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:17
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
Партнерский контент