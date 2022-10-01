В Сеть утекли скриншоты русской версии Diablo 4

Группа хакеров Blizzless Project опубликовала несколько новых скриншотов русской версии Diablo 4. Группировка выложила 12 изображений, на которых можно увидеть редактор внешности персонажа и модели героев с кадрами игрового процесса.

Судя по скриншотам, локализаторы ещё не закончили свою работу. На изображениях видны мелкие недочёты и места без перевода. Но они подтверждают, что игра получит русский язык.

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Фото: Activision Blizzard

Судя по водяным знакам на изображениях, их могли сделать друзья и родственники разработчиков из Blizzard.

В этом месяце также слили несколько сырых кинематографичных сцен и видео с захватом движений из Diablo 4.

Blizzard планирует выпустить Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель обещает поддерживать игру несколько лет.