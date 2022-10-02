Жена Лукаса Вериссимо назвала модель мужа в FIFA 23 «уродливой»

Жена защитника «Бенфики» и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо ужаснулась тому, насколько плохо её муж выглядит в FIFA 23. В своём «твиттере» Аманда Вериссимо написала, что она выходила замуж «не за уродливого», а за нормального мужчину.

Что это за уродство? Я не выходила замуж за уродливого мужчину. Точно нет.

Модель Лукаса Вериссимо в FIFA 23 Фото: Соцсети Аманды Вериссимо

Лукас Вериссимо с женой Амандой Вериссимо Фото: Соцсети Аманды Вериссимо

FIFA 23 вышла 30 сентября на ПК и консолях. Многие пользователи столкнулись с техническими трудностями в версии игры на ПК, связанными в основном с античитом EA Anticheat. У некоторых пользователей при установке он выдаёт ошибку, из-за чего футбольный симулятор не запускается.

Наша редакция тоже столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела преодолеть эти технические трудности с помощью нехитрых манипуляций.