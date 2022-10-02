Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Триатлон. Супер Лига. 4 гонка. Тулуза
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Жена Лукаса Вериссимо назвала модель мужа в FIFA 23 «уродливой»

Жена Лукаса Вериссимо назвала модель мужа в FIFA 23 «уродливой»
Комментарии

Жена защитника «Бенфики» и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо ужаснулась тому, насколько плохо её муж выглядит в FIFA 23. В своём «твиттере» Аманда Вериссимо написала, что она выходила замуж «не за уродливого», а за нормального мужчину.

Что это за уродство? Я не выходила замуж за уродливого мужчину. Точно нет.
Модель Лукаса Вериссимо в FIFA 23

Модель Лукаса Вериссимо в FIFA 23

Фото: Соцсети Аманды Вериссимо

Лукас Вериссимо с женой Амандой Вериссимо

Лукас Вериссимо с женой Амандой Вериссимо

Фото: Соцсети Аманды Вериссимо

FIFA 23 вышла 30 сентября на ПК и консолях. Многие пользователи столкнулись с техническими трудностями в версии игры на ПК, связанными в основном с античитом EA Anticheat. У некоторых пользователей при установке он выдаёт ошибку, из-за чего футбольный симулятор не запускается.

Наша редакция тоже столкнулась с некоторыми ошибками античита, однако сумела преодолеть эти технические трудности с помощью нехитрых манипуляций.

Новость по теме
Не запускается FIFA 23 на ПК? Мы нашли несколько решений проблемы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022