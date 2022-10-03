Фанатов раздражает слишком тёмная картинка в новой серии «Дома дракона»

Ночью 3 октября состоялась премьера седьмой серии сериала «Дом дракона». Зрители очень высоко оценили эпизод — на сайте IMDb его рейтинг оценивается в 9.5/10.
Фото: IMDb
Несмотря на очень высокую оценку, серия показалась пользователям уж слишком тёмной. Многие фанаты заявили в соцсетях, что с тем же успехом они могли бы выключить экраны и просто слушать диалоги.
Большая часть серии выглядит как-то так
Дело дошло до того, что поддержке HBO пришлось объяснять пользователям, что тёмное изображение в седьмой серии — творческое решение съёмочной команды. Самое интересное, что эпизод снял Мигель Сапочник — режиссёр ещё одной невероятно тёмной «Долгой ночи» в восьмом сезоне «Игры престолов». Судя по всему, подобный светокоррекция — именно его идея.
Тем временем до финала «Дома дракона» осталось всего три эпизода. Десятая серия выйдет 24 октября.
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