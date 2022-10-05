Amazon в России могут оштрафовать на 12 млн рублей

По информации СМИ, американской компании Amazon в России грозит крупный штраф – в размере 12 млн рублей. Причина — отказ удалять запрещённую на территории страны информацию. Притом это первый раз, когда компанию привлекают к ответственности за правонарушение в России.

В суде отметили, что на Amazon поступило два протокола.

В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по ст 13.41. КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации», ей грозит наказание в виде штрафа на общую сумму до 12 млн рублей.

Представители Amazon ситуацию никак не комментируют.