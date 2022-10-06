Создатели худшей игры для PS5 извинились за её закрытие

Глава PlatinumGames Ацуши Инаба впервые прокомментировал провал печально известного экшена Babylon's Fall, сервера которого закроют через 11 месяцев после выхода. Топ-менеджер извинился перед фанатами игр студии и заявил, что он с командой разработчиков вынесли из этого провала важный урок.
Инаба не мог дать комментарий раньше из-за ряда соглашений со Square Enix. Он также заявил, что, несмотря на провал Babylon's Fall, студия Platinum Games, помимо традиционных одиночных игр, продолжит делать игры-сервисы.
Провал Babylon's Fall не изменил наших планов на будущее. Игры-сервисы с упором в онлайн — это определённо то, что мы хотим делать в будущем.
Он добавил, что в будущих проектах он с коллегами будет уделять больше внимания проработке основной механики.
28 февраля 2023 года в 12:00 по московскому времени серверы Babylon’s Fall закроются навсегда. Игра вместе со всем купленным контентом станет недоступна.
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