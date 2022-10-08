Видео: шикарный Black Hole от Virtus.pro в матче с Xtreme Gaming на The International 11

Одним из украшений предварительной стадии The International 2022 стал яркий момент в матче российской Virtus.pro с Xtreme Gaming из Китая. Первую карту «Медведи» всухую проиграли представителям Поднебесной, однако во второй лучше провели стадию драфта и в очень красивой манере смогли завоевать ничью.

Во многом это произошло благодаря игре DM на Enigma — на 54-й минуте он применил потрясающий Black Hole по троим противникам, во время которого его союзники использовали свои ультимативные способности и попросту уничтожили команду соперника. После этого оффлейнер Virtus.Pro применил Refresher Orb и наколдовал ещё один Black Hole, добив оставшихся персонажей Xtreme Gaming. Реакция DM'a оказалась бесценна.

По итогам поединка Virtus.pro, Team Liquid и Xtreme Gaming разделили первое место в группе B. Завтра российские спортсмены проведут два оставшихся матча: с Liquid (в 7:30 по московскому времени) и азиатской T1 (в 10:00).

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