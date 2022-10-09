Virtus.pro сыграет в верхней сетке плей-офф предварительного этапа The International 2022

В последнем матче группового этапа The International 11: Last Chance Qualifier российская команда Virtus.pro разделила очки с T1 из Юго-Восточной Азии.
Первая карта запомнилась взаимными ошибками и большим количеством камбэков, но победителем в итоге вышла T1. Во втором сете Virtus.pro удачнее провела стадию драфта и смогла, пусть и с проблемами по ходу игры, довести дело до победы.
Virtus.pro набрала пять баллов и обеспечила себе минимум четвёртое место в группе B, а значит, точно выйдет в верхнюю сетку плей-офф. Ранее такого же результата добилась Natus Vincere.
Фото: Liquipedia
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