Лионель Месси пожелал удачи PSG.LGD на чемпионате мира The International 11 по Dota 2

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к своим китайским одноклубникам из состава по Dota 2. Судя по всему, он записал видео для PSG.LGD, которая принимают участие в главном киберспортивном турнире года — The International 2022.

Кадры из видео сегодня появились в социальных сетях. Аргентинский форвард пожелал команде удачи на чемпионате по Dota 2.

Фото: Telegram-канал old_STORM

В 2018 году футбольный клуб «ПСЖ» открыл киберспортивное подразделение, купив состав китайской LGD Gaming по Dota 2. Под тэгом PSG.LGD команда дважды занимала второе место на чемпионате мира The International.

В прошлом году такое же видеообращение записали сразу несколько игроков французского клуба — помимо Месси, удачи PSG.LGD желали Неймар и Жоржиньо Вейналдум. Тогда команда по Dota 2 заняла второе место, проиграв в финале российской Team Spirit (2:3).

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