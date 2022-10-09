Лионель Месси пожелал удачи PSG.LGD на чемпионате мира The International 11 по Dota 2

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к своим китайским одноклубникам из состава по Dota 2. Судя по всему, он записал видео для PSG.LGD, которая принимают участие в главном киберспортивном турнире года — The International 2022.
Кадры из видео сегодня появились в социальных сетях. Аргентинский форвард пожелал команде удачи на чемпионате по Dota 2.
Фото: Telegram-канал old_STORM
В 2018 году футбольный клуб «ПСЖ» открыл киберспортивное подразделение, купив состав китайской LGD Gaming по Dota 2. Под тэгом PSG.LGD команда дважды занимала второе место на чемпионате мира The International.
В прошлом году такое же видеообращение записали сразу несколько игроков французского клуба — помимо Месси, удачи PSG.LGD желали Неймар и Жоржиньо Вейналдум. Тогда команда по Dota 2 заняла второе место, проиграв в финале российской Team Spirit (2:3).
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8-12 октября) и Group Stage Qualifier (12-18 октября) бесплатно по ссылке.
- 9 октября 2022
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:41
-
11:32
-
09:51
-
08:49
-
04:50
- 8 октября 2022
-
18:50
-
18:43
-
18:04
-
17:07
-
16:25
-
15:52
-
15:18
-
15:08
-
14:45
-
14:36
-
14:10
-
13:33
-
12:48
-
12:34
-
12:27
-
12:12
-
11:56
-
09:44
-
08:45
-
07:30
-
07:20
-
06:55
-
04:50
- 7 октября 2022
-
21:54
-
21:23
-
20:54
-
20:14