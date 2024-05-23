«Точку не ставим»: режиссёр фильма «Майор Гром: Игра» — о продолжении франшизы

В интервью изданию ТАСС режиссёр фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим поговорил про потенциальное продолжение картины и дальнейшем развитии франшизы. По его словам, ставить точку никто не собирается.

Трофим отметил, что создателям предстоит ещё много поработать над серией и её развитием.

Никаких точек мы ставить не собираемся. Нам ещё столько всего нужно сделать, и впереди огромный путь, огромная дорога, по которой мы идём, уверенно шагая с большим интересом.

По словам постановщика, на новые экранизации создатели ленты очень надеются, поскольку у Bubble есть не только Игорь Гром, но и другие персонажи. Они не менее безумные и интересные, считает Олег Трофим.

С нашим обзором «Игры» можно ознакомиться ниже.