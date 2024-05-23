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Все модели iPhone 15 в России значительно подешевели

Все модели iPhone 15 в России значительно подешевели
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Аналитики «Авито» провели исследование по цене всех моделей iPhone 15 в России. С его результатами ознакомилось издание «Газета.Ru».

Выяснилось, что с осени прошлого года, когда iPhone 15 представили, их цена упала в России в среднем на 25%. Благодаря этому выросли продажи, поскольку люди стали покупать смартфон охотнее.

Набольшее падение цены зафиксировали у базового iPhone 15 — оно составило 32%. Средняя стоимость гаджета составляет 65 тысяч рублей, и если постараться, то можно найти устройство за ещё более низкую цену.

iPhone 15 Pro стал на 25% дешевле, а iPhone 15 Pro Max — на 18%.

Кроме того, другие популярные смартфоны Apple также стали доступнее. Например, iPhone 13 стал дешевле на 13%, а его средняя цена составила 44,5 тысячи рублей. iPhone 11 продавался на 16% дешевле – в среднем по 23,9 тысячи рублей.

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