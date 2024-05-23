Алимжан watson Исламбеков — первый игрок в Dota 2, достигший отметки в 14 000 MMR

Профессиональный игрок Алимжан watson Исламбеков, выступающий на первой позиции в команде Entity, стал первым игроком в Dota 2, которому удалось преодолеть отметку в 14 000 MMR.

Киберспортсмен из Казахстана стал первым игроком в истории Доты, который смог набрать такое количество рейтинга в матчмейкинге игры.

14 000 MMR у watson Фото: соцсети watson

Поднять 14 000 MMR Ватсон смог, играя на первой позиции. За последние восемь дней он сыграл 42 игры в матчмейкинге Dota 2, победив в 62% случаев. Чаще всего профессиональный игрок использовал таких героев, как Templar Assassin и Luna.

Алимжан стабильно находится среди лидеров европейского ладдера Dota 2 в течение последних двух лет. На данный момент киберспортсмен занимает первую строчку в топе Европы, являясь лучшим игроком региона по MMR.