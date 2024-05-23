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В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»

В кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра»
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23 мая в России состоялась официальная премьера фильма «Майор Гром: Игра». Сперва лента будет транслироваться исключительно в кинотеатрах по всей стране, после чего выйдет в российских онлайн-сервисах.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску»/Bubble.

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром картины выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

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