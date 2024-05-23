Расписание матчей первого дня плей-офф DreamLeague Season 23 по Dota 2

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Сегодня, 23 мая, начнётся основной этап крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня плей-офф пройдут матчи верхней сетки соревнования, по итогам которых проигравшие опустятся в нижнюю сетку, а победители попадут как минимум в топ-3.

Расписание DreamLeague S23 по Dota 2 на 23 мая

13:00. Верхняя сетка, Gaimin Gladiators (Европа) — Tundra Esports (Европа)

16:30. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай)

По итогам групповой стадии чемпионат DreamLeague Season 23 покинули такие команды, как Team Liquid, PSG Quest, Shopify Rebellion и Natus Vincere. Что касается нижней сетки плей-офф, там оказались BetBoom Team из России, а также Aurora, Azure Ray и HEROIC.