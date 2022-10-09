NAVI и VP узнали соперников по первому раунду плей-офф TI11: Last Chance Qualifier

По итогам двух игровых дней квалификации последнего шанса The International 2022 по Dota 2 была сформирована сетка плей-офф стадии Last Chance Qualifier. Матчи пройдут с 10 по 12 октября, две лучшие команды отправятся в основной этап чемпионата мира.
В плей-офф сыграют все команды, которые участвовали в групповом этапе, но восемь лучших коллективов (в том числе Virtus.pro и Natus Vincere) получат шанс продолжить борьбу после первого поражения.
В первом раунде «мишки» встретятся с Vici Gaming из Китая, а NAVI сыграет с азиатской T1. Затем пройдут матчи в нижней сетке — проигравшие покинут The International 11.
Расписание первого дня плей-офф TI11: Last Chance Qualifier:
- 5:00. Верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — T1 (Юго-Восточная Азия);
- 5.00. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);
- 8:00. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Vici Gaming (Китай);
- 8:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — Polaris (Филиппины);
- 11:00. Нижняя сетка, Tempest (Перу) — проигравший в матче NAVI/T1;
- 11:00. Нижняя сетка, Infamous (Перу) — проигравший в матче Secret/Xtreme;
- 14:00. Нижняя сетка. nouns (США) — проигравший в матче VP/VG;
- 14:00. Нижняя сетка. WIndcard Gaming (Северная Америка) — проигравший в матче Liquid/Polaris.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage Qualifier (12–18 октября) бесплатно по ссылке.
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