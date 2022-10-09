NAVI и VP узнали соперников по первому раунду плей-офф TI11: Last Chance Qualifier

По итогам двух игровых дней квалификации последнего шанса The International 2022 по Dota 2 была сформирована сетка плей-офф стадии Last Chance Qualifier. Матчи пройдут с 10 по 12 октября, две лучшие команды отправятся в основной этап чемпионата мира.

В плей-офф сыграют все команды, которые участвовали в групповом этапе, но восемь лучших коллективов (в том числе Virtus.pro и Natus Vincere) получат шанс продолжить борьбу после первого поражения.

В первом раунде «мишки» встретятся с Vici Gaming из Китая, а NAVI сыграет с азиатской T1. Затем пройдут матчи в нижней сетке — проигравшие покинут The International 11.

Расписание первого дня плей-офф TI11: Last Chance Qualifier:

5:00. Верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — T1 (Юго-Восточная Азия);

5.00. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);

8:00. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Vici Gaming (Китай);

8:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — Polaris (Филиппины);

11:00. Нижняя сетка, Tempest (Перу) — проигравший в матче NAVI/T1;

11:00. Нижняя сетка, Infamous (Перу) — проигравший в матче Secret/Xtreme;

14:00. Нижняя сетка. nouns (США) — проигравший в матче VP/VG;

14:00. Нижняя сетка. WIndcard Gaming (Северная Америка) — проигравший в матче Liquid/Polaris.

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