Мобильное приложение Steam полностью сменило дизайн. Оно уже вышло на iOS и Android
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Valve объявила о выпуске обновлённого мобильного приложения Steam. Его уже можно скачать на ваши устройства через Google Play и App Store.
В приложении обновили дизайн и фреймворк, а добавили свежие функции. К примеру, теперь можно войти в ваш аккаунт Steam по QR-коду без ввода пароля и совершать удалённую загрузку игр на ПК через смартфон. Ещё можно настраивать уведомления, вкладки и подключить к приложению сразу несколько аккаунтов.
Ещё Valve делает большой акцент на безопасности своих пользователей и двухфакторной аутентификации.
Мы улучшили безопасность аккаунтов на всей платформе Steam, в том числе обновив процесс входа в браузере и в настольном клиенте, поэтому мобильное приложение — это лучший способ защитить свой аккаунт с помощью двухфакторной аутентификации.
В будущем разработчики приложения добавят возможность входить с помощью QR-кода на Steam Deck, введут новые типы уведомлений и список авторизованных устройств в настольном клиенте и браузере.
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