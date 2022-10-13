«Папа называл это время анархией» — вышел первый трейлер приквела «Майора Грома»

Bubble Comics поделилась первым трейлером картины «Майор Гром: Трудное детство». Это приквел супергеройского «Майора Грома: Чумной Доктор», который вышел в 2021 году.
События «Трудного детства» развернутся в конце 90-х — за 20 лет до истории «Чумного Доктора». В центре повествования — совсем юный Игорь Гром, который живёт обычной детской жизнью, смотря боевики на видеокассетах и исследуя улицы, где он с другом Игнатом пробует заработать первые деньги.
Отец Игоря редко видит сына — он пропадает на работе в милиции, пытаясь поймать преступника по имени Анубис, который уничтожает одну бандитскую группировку за другой и сеет хаос. Говорят, что злодей владеет магией.
Картину поставил режиссёр «Чумного Доктора» Олег Трофим, сценарий написали Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер. «Майор Гром: Трудное детство» выйдет на «Кинопоиске» 1 января.
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