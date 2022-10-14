В Бразилии Apple обвинили в лицемерии и оштрафовали на $ 19 млн

Бразильский суд выписал Apple штраф в размере $ 19 млн за продажу смартфонов без зарядных устройств. Иск на корпорацию подала «Бразильская ассоциация заёмщиков, потребителей и налогоплательщиков (AMBCC)».

Суд штата Сан-Паулу обязал корпорацию продавать в Бразилии все модели iPhone с зарядными устройствами. Apple в ответ заявила, что прекратила класть в новые смартфоны зарядку, чтобы снизить выбросы в атмосферу углекислого газа, отметив, что у большинства пользователей её продукции уже есть необходимые адаптеры. Кроме того, компания продаёт их отдельно.

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Бразильский суд в ответ отметил, что Apple для извлечения выгоды нагло прикрывается заботой об экологии планеты.

Очевидно, что в обоснование «зеленой инициативы» ответчик навязывает потребителю обязательное приобретение зарядных устройств, которые ранее поставлялись вместе с товаром.

По решению суда Apple обязана предоставить адаптеры питания всем бразильским пользователям, купившим iPhone после 13 октября 2020 года. Американская корпорация планирует обжаловать это постановление в ближайшее время.