EA отключит серверы Mirror's Edge, Shank 2 и ещё двух игр
Поделиться
Electronic Arts обновила список проектов, в которых будет отключена сетевая составляющая. Уже 19 января 2023 года узнать о своих достижениях, сетевых рекордах и других онлайн-составляющих нельзя будет в симуляторе паркура Mirror's Edge, баскетбольной NBA Jam: On Fire Edition, экшене Shank 2 и шутере Gatling Gears.
В каких играх отключат все онлайн-функции
- Mirror's Edge
- NBA Jam: On Fire Edition
- Shank 2
- Gatling Gears
При этом во все перечисленные проекты всё ещё можно будет играть в автономном режиме. Как отмечает EA, иногда компании сталкиваются с необходимостью удаления устаревших режимов и возможностей.
1 октября серверы в своих играх отключила и Ubisoft. Под удар попали Assassin's Creed 2, 3, Brotherhood и Revelations, Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends и Far Cry 3.
Новость по темеОпубликованы все детали отключения старых игр Ubisoft
Комментарии
- 17 октября 2022
-
16:19
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
15:44
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:35
-
09:33
-
07:17
-
07:06
-
06:52
-
06:15
-
06:06
-
05:11
-
00:25
- 16 октября 2022
-
18:40
-
17:21
-
16:29
Партнерский контент