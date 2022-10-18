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«Живу на положении бомжа». Мэддисон рассказал о переезде в Сербию и дальнейших планах

«Живу на положении бомжа». Мэддисон рассказал о переезде в Сербию и дальнейших планах
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Спустя сутки после ухода из интернета блогер и стример Илья Maddyson Давыдов, кажется, вернулся. Он опубликовал первый пост в своём паблике в Telegram и рассказал о недавних событиях в своей жизни — в частности, о переезде в Сербию. По его словам, это было очень тяжёлое решение, с которым ему самому ещё придётся смириться.

Какое будущее ждать, ради чего что-то делать? Я не пытаюсь вызвать к себе жалость, потому что прекрасно понимаю, что бросил всех вас, своих зрителей, в такой же ситуации (если не хуже), а сам свалил. Думал только о себе. Но это непростое решение было, я не хотел этого делать.

Как отметил Мэддисон, прямо сейчас он почти без денег и интернета, однако в скором времени попытается решить проблемы, взять себя в руки и запустить стрим.

На данный момент живу на положении бомжа (два комплекта одежды, дешёвая квартира без нормального инета). Вчера получил деньги, которых хватит на снятие квартиры, сейчас ищу варианты. В целом попытаюсь взять себя в руки, привести мысли и быт в порядок. Если всё получится, то заведу стрим, попробуем поговорить ещё (всё-таки идея бросить всё и загнуться под мостом мне нравилась только вчера под опьянением). Всем хорошего дня.

Когда именно Мэддисон запустит стрим из нового места жительства, блогер не уточнил.

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