Критики в восторге от Uncharted на ПК

18 октября спало эмбарго на публикацию обзоров ПК-версии Uncharted: Legacy of Thieves Collection — переиздания четвёртой части серии вместе с дополнением The Lost Legacy. Критики в целом очень тепло приняли ремастер, особенно отметив высокую частоту кадров и более продвинутую графику. На момент публикации заметки средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составляет 88 баллов из 100.

Издание Twinfinite, оценившее ремастер на 10/10, заявило, что ПК-версия Legacy of Thieves играется даже лучше, чем консольная.

Потрясающий уровень графики, высокая частота кадров и замечательный игровой процесс обеспечивают ещё более захватывающий опыт, чем тот, который вы можете испытать на консоли.

Одно из худших впечатлений выражено в обзоре портала wegotthiscovered, в котором журналист пожаловался на технические проблемы. По его словам, игру нельзя заблокировать на определённой частоте кадров — только на 30. Из-за этого ему пришлось играть с разблокированным и плавающим фреймрейтом. Он отметил, что в игре также есть проблемы с поддержкой полноэкранного режима и отсутствует HDR. Из-за этого издание поставило игре 6/10.

Отсутствие надлежащей поддержки полноэкранного режима, отсутствие HDR и невозможность ограничить частоту кадров выше 30 кадров в секунду превращают эту превосходную «Коллекцию» в худшую версию из всех доступных.

Релиз Uncharted: Legacy of Thieves Collection на ПК в Steam и Epic Games Store состоится 19 октября. В России экшен не выйдет из-за ухода Sony с отечественного рынка.