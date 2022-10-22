HBO подтвердила утечку финального эпизода «Дома дракона»

Сегодня вечером в Сети неожиданно появилась 10-я серия «Дома дракона», которая должна была завершить первый сезон только 24 октября. Кинокомпания HBO оперативно отреагировала на утечку и опубликовала сообщение для зрителей, в котором выразила своё сожаление произошедшему.

Нам известно, что десятый эпизод «Дома дракона» был размещён на торрент-сайтах. Судя по всему, он попал туда от партнёра-дистрибьютора в одном из регионов. HBO активно отслеживает и извлекает эти копии из Интернета.



Мы разочарованы тем, что это незаконное действие испортило впечатления от просмотра у преданных поклонников шоу, которые могут наткнуться на некачественную версию эпизода. Мы рекомендуем посмотреть его исключительно на HBO и HBO Max в понедельник, где он будет транслироваться в 4K-разрешении.

К сожалению, даже если правообладателю удастся изъять некоторые копии эпизода из торрент-трекеров, спойлеры в любом случае заполнят Сеть. Так что если вы в предвкушении ожидаете финала, то мы рекомендуем не заходить в тематические сообщества до премьеры последней серии.