Uncharted 4 стартовал на ПК куда хуже других эксклюзивов PlayStation

19 октября на ПК вышла Uncharted: The Legacy of Thieves Collection — сборник, в который входят четвёртая часть серии и аддон The Lost Legacy. Спустя почти неделю с релиза онлайн игры в Steam не смог превысить 11 тыс. человек — это худший показатель для бывших эксклюзивов PlayStation на платформе Valve. Для сравнения: пиковый онлайн God of War превысил 73 тыс. человек, недавнего «Человека-паука» — 66 тыс. человек. Даже Days Gone собрала у экранов 27 тыс. одновременных пользователей.
Фото: SteamDB
Причинами низкой популярности может быть то, что ПК-игроки не особо знакомы с серией. Тем более что трилогия ремастеров, в которую входят первые три части приключений Нэйтана Дрейка, так и не добралась до платформы. Кроме того, на горизонте много других игр, помимо Uncharted — тут и Persona 5 Royal, и Gotham Knights, и Call of Duty: Modern Warfare 2.
До конца года Sony выпустит ещё два бывших эксклюзива PlayStation на ПК: Sackboy: A Big Adventure, «Человек-паук: Майлз Моралес». Кроме того, совсем скоро должна выйти и The Last of Us Part 1.
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